Marchetti: "Con rinnovo firmato Donnarumma varrebbe 80 milioni di euro"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato delle valutazioni dei giocatori rossoneri. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda Donnarumma la problematica che fa abbassare il valore del cartellino è la scadenza a breve. La variazione negative della percentuale del cartellino è dovuta a questo. Con rinnovo Donnarumma varrebbe 80 milioni di euro perchè a questo punto avresti un contratto in essere per un giocatore con un grande futuro. Su Romagnoli e Calhanoglu oltre alle prestazioni, nella costruzione del cartellino conta anche per loro la situazione contrattuale"