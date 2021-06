Marchetti: "Il Milan non parteciperà ad aste: se Calhanoglu vuole, resta"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla situazione legata al rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan: "Ha avuto un'offerta importate dall'Arabia e non è andata in porto. Il Milan non parteciperà ad aste per dire a Calhanoglu che è importante: già gliel'ha detto con un'offerta. Se Calhanoglu vuole resta al Milan deve accettare l'offerta rossonera, ma il Milan con Donnarumma ha dimostrato che ha una strategia in testa ben chiara e che non vuole partecipare ad aste. Uso un'espressione: costi quel che costi".