Marchetti: "Per il trequartista il Milan aspetta che il mercato diventi favorevole"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, Luca Marchetti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Che le condizioni migliorino o che si apra il mercato anche di altri giocatori. Vale per l’Inter e vale per gli altri. Per il Milan ad esempio, legato al ruolo di trequartista lasciato libero da Calhanoglu. I rossoneri sono in attesa, di un occasione. Da qualsiasi parte del mondo (peraltro dopo aver speso diversi milioni di euro per completare la squadra e riscattare chi aveva fatto bene lo scorso campionato)"