Marchetti su Giroud: "Hanno puntato su un'occasione di esperienza, privilegiando esborsi economici in altri ruoli"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato della trattativa tra il Milan e Giroud. Queste le sue parole: "La conclusione della trattativa con la definizione dell'accordo arriverà giovedì. Il Milan avrebbe voluto prendere Giroud a zero perchè c'era una promessa del Chelsea nei confronti del giocatore. Per sbloccare la vicenda, i rossoneri hanno avuto un contatto con il Chelsea e hanno strappato un accordo da 1 milioni di euro più un milione raggiungibile come bonus. La scelta fatta dal Milan è stata quella di lasciare l'investimento importante in altri ruoli del campo andando a intervenire in attacco con un'occasione di esperienza a buon prezzo"