Marelli: "L'episodio di Saelemaekers in Crotone-Milan poteva portare a un calcio di rigore"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati', l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato dell'episodio Saelemaekers in Crotone-Milan. Queste le sue parole: "L'episodio di Saelemaekers poteva portare a un calcio di rigore, ma sicuramente non era un episodio da on field review. Il belga, notato il mancato fischio non ha protestato e questo va bene. I giocatori hanno capito che i rigori saranno meno"