Marianella a Sky: "Questo club veste il rossonero ma non è ancora il Milan. Elliott si è innamorato del calcio, diamogli tempo"

Nel corso dell'edizione serale di Sky Sport 24, Massimo Marianella ha parlato così del momento del Milan: "Nel calcio quello che è vero oggi può non esserlo più domani, ecco perché del tema Gattuso parlo sempre con attenzione. Maldini e Leonardo sono persone molte serie, stanno costruendo bene il Milan ed il club è in una fase delicata: viene da una gestione diciamo... 'particolare', ed è in una stagione di transizione. La squadra ha la meravigliosa maglia rossonera addosso ma non è il Milan, ancora, quindi serve pazienza e lavoro. Leo e Paolo sono la migliore garanzia, Elliott si è innamorato del Milan ed è una garanzia ancora più grande e Gattuso è un tecnico decisamente migliore di quanto la gente non pensi. Ma parlando anche dei singoli, per esempio, Rodríguez è molto più forte di ciò che vediamo e Çalhanoglu, che commentavo in Bundesliga, è decisamente un giocatore più forte di quello che non stiamo vedendo da noi. Quindi, lo ripeto, serve pazienza e puntellare la squadra, lasciando poi lavorare tutti in pace in una situazione destinata a crescere. Non può che crescere".