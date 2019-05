Marino: "Gattuso è bravissimo durante l'anno, gli do un 9. Su Gazidis..."

Pierpaolo Marino, ex dirigente, tra le altre, di Napoli e Atalanta, ha commentato così l'addio di Gattuso e il lavoro di Gazidis: "Gattuso ha avuto signorilità nel non impuntarsi sull'aspetto economico, ne apprezzo la coerenza. E' stato bravissimo durante l'anno, facendo fronte ad un disastro di infortuni. Gli do un 9. Gazidis? Adesso è il supermanager del Milan e credo che si affiderà a suoi riferimenti per la scelta dell'allenatore. Ha espresso concetti giusti per creare una base solida. Poi bisogna vedere questi progretti come si evolvono in una realtà vincente come il Milan".