Marino: "Se dovesse partire Higuain, il Milan avrebbe bisogno di due attaccanti. Piatek? Operazione rischiosa"

Pierpaolo Marino, intervenuto oggi a Radio Sportiva, ha parlato così del mercato rossonero: "Se dovesse partire Higuain, il Milan avrebbe bisogno di due attaccanti. Caso Higuain? Operazione strutturata male in estate perché aveva una doppia valenza, economica e finanziaria, che conveniva a tutti. Quando poi sono cominciati i mal di pancia, l'accordo estivo è stato per il Milan estremamente fragile e pericoloso. Piatek al Milan? Mi pongo la domanda se sia già pronto per il salto in una grande squadra. Credo gli convenga completare la sua esperienza al Genoa perché andando al Milan trovo sia un operazione che comporta dei rischi".