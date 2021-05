Marocchi sul Milan: "Squadra guidata magistralmente da Pioli. Maldini figura fondamentale"

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista, ha parlato così del Milan ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Il Milan è risuscitato tre volte nel girone di ritorno. Il Milan è stata una bella cosa di questo campionato e andrà meritatamente in Champions. Quando è arrivato Ibra li ha presi per mano, per sicurezza la società aveva preso anche Mandzukic...un errore, non ce n'era bisogno perchè nel frattempo tutti questi bambini sono cresciuti guidati magistralmente da Pioli. Sottolineo il bel faccione di Maldini quando disse che voleva solo Pioli ce l'ha fatta, è rimasto, poi ha indicato un obiettivo da Milan, la Champions, ma senza ansia, ha usato la giusta dose di determinazione e serenità. Una figura fondamentale".