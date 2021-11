Marotta: "Conosco bene i dirigenti del Milan ma non sono mai stato vicino a lavorare con loro"

Intervenuto ad un evento al 'Pirellone', Beppe Marotta ha parlato del rapporto con il Milan. Queste le sue parole: "Conosco bene i dirigenti del Milan, abbiamo ottimi rapporti. Diverse volte abbiamo pranzato e cenato insieme ma sempre e solo per motivi lavorativi. Ero alla Juventus e non mi interessava in quel momento alcuna apertura”.