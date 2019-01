Martorelli: "Piatek ha qualità importanti, ma quando si passa dal Genoa al Milan le pressioni cambiano. Su Higuain..."

Ai microfoni di Radio Sportiva, Giocondo Martorelli, noto agente sportivo, ha rilasciato queste parole sul caso Higuain: "Non mi aspettavo che ci fosse questa evoluzione con Higuain, anche perché rimango convinto che se il Milan avesse voluto tentare fino all'ultimo di raggiungere il quarto posto, non avrebbe potuto esimersi dal continuare con il Pipita. Probabilmente sono cambiate alcune cose all'interno del Milan e mi auguro che i critici non facciano pesare a Gattuso un'eventuale non raggiungimento della Champions League. Da un punto di vista economica l'operazione Higuain è perfetta, perché con i soldi che il club rossonero va a risparmiare da qui a giugno, può portare a casa Piatek ed è come se lo pagassero 24 milioni anziché 40. Da un punto di vista tecnico, invece, non avrei mai venduto Higuain. E' indubbio che Piatek ha delle qualità importanti, ma quando si passa dal Genoa al Milan le pressioni cambiano e bisognerà capire che personalità avrà questo ragazzo. Il Milan di una volta avrebbe tenuto Higuain e sarebbe andato a prendere Piatek come terzo attaccante. Purtroppo adesso la realtà è diversa".