Martorelli: "Se Ibra avesse voluto andare ai rossoneri avrebbe già firmato"

Giocondo Martorelli, noto procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dell'intreccio che lega il Milan a Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Se c'era questa grande volontà di Ibrahimovic di andare al Milan, avrebbe già firmato con i rossoneri. Ha preso tempo anche per rimettersi in pari con i ritmi della Serie A. Siamo un po' in ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere"