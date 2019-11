Massara a Sky: "Ibra suggestione irresistibile. Donnarumma? Siamo tranquilli"

Frederic Massara è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di San Siro.

Su Milan-Napoli: "Vigilia concentrata, ci rendiamo conto dell'importanza di questa gara, la classifica non ci piace ma siamo convinti di poter fare una buona prestazione e fare un risultato positivo".

Sull'attacco: "Il problema dell'attacco si risolve lavorando, riuscendo a produrre più gioco ed occasioni".

Su Ibrahimovic: "E' un grande campione che ha scritto pagine importante, quando il suo nome viene accostato al Milan diventa una suggestione irrestistibile ma resta una suggestione. Quando aprirà il mercato vedremo con l'allenatore sul da farsi".

Su Rebic: "E' arrivato l'ultimo giorno di mercato, ha fatto fatica ad inserirsi, le scelte tattiche lo hanno penalizzato, al momento ci sono altre scelte anche votate all'equilibrio, sono scelte più tattiche e non legate al rendimento del singolo giocatore".

Sul gruppo: "I ragazzi lavorano, bisogna applicarsi in allenamento per migliorare l'attenzione, può essere anche un difetto di gioventù. Dovremo crescere velocemente per poter tornare al Milan che tutti ricordiamo".

Su Donnarumma: "Momento assolutamente sereno, è un giocatore importantissimo, lui ha sempre fornito prestazioni alto livello. E' concentrato, ha un anno e mezzo di contratto, non ci preoccupiamo".