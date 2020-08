Massara: "Aurier? Ottimo giocatore, ma non ci sono le condizioni per prederlo"

In merito a possibili movimenti sulla fascia destra, Frederic Massara, ds rossonero, ha dichiarato oggi a Milanello: "Calabria è un prodotto nel nostro settore giovanile. Spesso viene minimizzato il valore di questi giocatori. Negli ultimi anni ha fatto bene e non lo consideriamo sul mercato. Aurier? Sono molti i nomi che ci vengono accostati. Aurier è un ottimo giocatore, ma non ci sono al momento le condizioni per pensare a lui. Non è un obiettivo".