Matic su Dalot e Ibrahimovic: "Sono grandi persone. Diogo ha altri 15 anni di carriera ad alti livelli, Ibra 10"

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dello United, Nemanja Matic ha parlato di Ibrahimovic e Dalot suoi ex compagni ai tempi dei Red Devils. Queste le sue parole: "Prima di tutto, sono entrambi grandi persone. Zlatan è un po' più esperto; Diogo ha appena iniziato la sua carriera e ha ancora 15 anni da giocare, mentre Zlatan ne ha solo 10 (ride,ndr). Sarà bello vederli, ma spero che non abbiano una grande giornata oggi! Naturalmente, auguriamo loro tutto il meglio in Serie A. Sono top player, soprattutto ovviamente Zlatan. Se sarà pronto per la partita di ritorno allora sicuramente cercherà di mostrare di nuovo le sue qualità, ma posso raccomandargli di evitarmi. Ho visto un paio di partite di Dalot e sta giocando bene ogni volta che gioca. Penso che sia stata una buona mossa per lui, per ottenere qualche minuto e giocare in un altro grande club. Giocare al Milan è come giocare per il Manchester United, hai molta pressione, molti tifosi ti seguono, quindi sì, ha fatto bene e spero che continui così e poi un giorno torni a giocare qui".