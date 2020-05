Matri: "Andare via dal Milan fu durissimo. Mi piacerebbe rigiocare quei 6 mesi in rossonero"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha parlato della sua esperienza in rossonero. Queste le sue parole: "Sono cresciuto nel settore giovanile e sono tifoso milanista quindi tornare al Milan è stato il coronamento di un sogno. Considero il Milan la mia mamma calcistica che mi ha cresciuto, tornare al Milan quindi è stato come tornare a casa. Purtroppo andò male perchè non sono riuscito a dimostrare il mio valore, mi sono autocaricato di responsabilità e non sono riuscito a reggere le pressioni di San Siro e il Milan. andare via fu una pugnalata ma fu una mia decisione. Mi piacerebbe rigiocare quei 6 mesi in rossonero per riconquistarmi qualcosa."