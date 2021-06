Mazzola: "L'Italia può vincere l'Europeo? Le premesse ci sono tutte"

Sandro Mazzola, ex calciatore e bandiera della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche dell’Italia di Roberto Mancini e dell’obiettivo in questo Europeo. Mazzola ha detto: “Vincere Euro 2020? Le premesse ci sono tutte perché guardando delle rivali non vedo formazioni così capaci di muoversi con velocità e pericolosità come fa l’Italia, compattando le linee di centrocampo e di attacco. Il CT Roberto Mancini ha creato un bel meccanismo di gioco”.