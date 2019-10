Melchiori su Milan-Lecce: "Esito del match non scontato. I rossoneri devono vincere a tutti i costi"

In vista di Milan-Lecce di domenica sera a San Siro, Stefano Melchiori, ex centrocampista giallorosso, ha dichiarato a La Gazzetta del Mezzogiorno: "L’esito dell’incontro è tutt’altro che scontato. Penso che possa accadere di tutto, soprattutto perché l’undici salentino ha le armi giuste, agendo in velocità nella metà campo avversaria, per fare male ad una retroguardia che è sembrata sin qui tutt’altro che irreprensibile. Anche il Lecce, però, ha incassato qualche gol di troppo. Le pressioni maggiori graveranno sul Milan, al quale serve a tutti i costi il successo".