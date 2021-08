Menichini non ha dubbi: "Florenzi perfetto per Pioli, il Milan farebbe un vero affare"

Leonardo Menichini, ex allenatore di Alessandro Florenzi, ha parlato così del possibile approdo del giocatore al Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sarebbe un ottimo acquisto per i rossoneri. Come disse Garcia, Ale è un coltellino svizzero che risolve situazioni toste, difficili, complicate. Con lui paghi uno e prendi tre. Può fare la mezzala, il terzino, l'esterno alto, pure il 10 dai. Sarebbe perfetto per Pioli. Tra lui e Dalot scelgo sempre Florenzi. Il Milan farebbe un vero affare, in più Massara lo conosce e sa a cosa va incontro".