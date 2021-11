In occasione del rinnovo di Stefano Pioli, Ettore Messina, allenatore dell'Olimpia Milano e grande tifoso milanista, ha mandato questo messaggio al tecnico rossonero attraverso Milan TV: "Complimenti per la vittoria di Madrid. Il tuo rinnovo è una grande notizia. In bocca al lupo Stefano, sono davvero contento per te".