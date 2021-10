Mihajlovic: "Abbiamo fatto meglio del Milan. Senza il jolly di Bennacer non so come sarebbe finita..."

Sinisa Mihajlovic, tecnico dei felsinei, si è così espresso a SkySport nel post Bologna-Milan: "Non sono arrabbiato. Mi dispiace che la partita si sia messo così, ma non voglio più parlare degli arbitri. La mia squadra ha avuto la forza di pareggiare la partita, poi in 9 abbiamo avauto due occasioni per trovare il vantaggio e senza quel goal di Bennacer forse non ce l'avrebbero fatta... Abbiamo fatto meglio di loro. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto".

Sulla crescita: "Noi oggi abbiamo perso punti, ma abbiamo vinto per tutto il resto: nel gioco, nello spirito, nel coraggio, in tutto quello che fa diventare una squadra forte. Mi rimane il rammarico: senza il jolly di Bennacer non so come sarebbe finita".

Su Arnautovic: "Lo volevamo da tanto tempo, deve ancora migliorare di condizione ma quando ha la palla lui tutti si sentono più forti".

Su Barrow: "Abbiamo cambiato sistema di gioco mettendolo dietro Arnautovic, sapendo che quando ha la palla fa goal e ha meno compiti difensivi".

Sulla prova: "Il goal di Leao è stato deviato, altrimenti lo parava tranquillamente Skorupski. Non abbiamo sofferto più di tanto, loro non hanno creato niente. In 9 abbiamo avuto due occasioni per vincerla, loro solo quella di Giroud. Abbiamo sofferto poco e ci siamo resi pericolosi. Poi sappiamo che il Milan è forte, ma oggi, sì abbiamo perso, ma abbiamo vinto per consapevolezza e morale".

Su Ibrahimovic: "L'ho visto bene, poteva anche non segnare il quarto goal... Per lui era troppo facile. I miei difensori lo hanno contenuto bene: a parte il goal non ha fatto molto altro".