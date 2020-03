Milan, Bergomi non ha dubbi: "Io sto con Boban"

"Io sto con Zvone". Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi si è schierato dalla parte del dirigente croato: "Lo conosco - ha dichiarato - so chi è, porta qualità, passione, competenza. Se vuole chiarezza, è perché ha capito che a questo punto è necessaria. Boban è una persona che dà valori, esempio e vuole bene al Milan: suggerisce dei contenuti. Le strategie di Elliott? Va bene la gioventù, ma hai bisogno di esperienza ovunque, non soltanto in Italia. I giovani sono necessari per andare avanti, ma non puoi basarti soltanto sui giovani. Tra persone intelligenti, ci si può anche chiarire. Zvone ha personalità ed esperienza ma non è il tipo che porta rancore. Ci si può parlare e andare avanti per crescere. Ma se continui a cambiare ogni volta è come ripartire da zero e ovviamente non è positivo".