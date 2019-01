Milan Femminile, Ceasar a MTV: "Sassuolo agguerrito, ma abbiamo fatto prevalere il nostro gioco e il nostro carattere"

Camelia Ceasar, portiere del Milan Femminile, ha parlato così a Milan TV dopo il successo in Coppa Italia contro il Sassuolo: "Dopo il 5-2 di domenica in campionato, sapevamo che loro sarebbero state agguerrite. Loro giocano bene e hanno grande carattere. Però abbiamo fatto prevalere il nostro gioco e il nostro carattere. Noi portieri lavoriamo bene tutti i giorni. Non subire gol è importante soprattutto in vista della gara di ritorno".