Milan Femminile, Giacinti a MTV: "Spero che domenica contro la Juve finisca come all'andata. Piatek? Mi piace la sua grinta e la sua fame di gol"

Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole a Milan TV in vista del match di domenica in casa della Juventus: "Sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata. Non si possono fare passi falsi. Entreremo in campo concentrate, loro puntano a vincere lo scudetto, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio. Spero finisca come all'andata. Piatek? E' un attaccante forte, l'ha dimostrato fin da subito contro il Napoli. Mi piace tanto la sua grinta e la sua fame di gol".