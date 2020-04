Milan Femminile, Mendes: "Speravo di giocare di più, ma sono contenta del mio lavoro"

Monica Mendes, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato così della stagione in corso ai microfoni di Tuttosport: "Il Milan stava crescendo molto e migliorava di settimana in settimana. Abbiamo i nostri obiettivi chiari e spero che si possa riprendere per raggiungerli. A livello personale, non ho avuto tutti i minuti che avrei sognato, ma ho sempre dato delle buone risposte, ho sempre lavorato al massimo per dare una scelta al tecnico. Sono molto contenta comunque di me stessa e del mio lavoro perché so di essere cresciuta come giocatrice".