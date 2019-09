Milan Femminile, Salvatori Rinaldi: "Mi trovo benissimo con Giacinti"

Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante del Milan Femminile, è stata intervistata da Sky Sport in vista del derby contro l'Inter previsto per domenica 13 ottobre:

Stai già pensando al derby?

"Sì, certo. Fin da quando sono usciti i calendari".

Il pensiero va alla splendida partita fra Juventus e Fiorentina dell'anno scorso giocata all'Allianz Stadium. Cos'hai pensato quando hai visto la partita?

"Quando ci sono questi eventi ci si può rendere conto di dove stiamo arrivando. Lo vedi giorno per giorno il cambiamento, poi quando ci sono eventi del genere ti rendi conto che sta succedendo qualcosa".

Questo martedì si giocherà Boca-River nella Bombonera, sarà la prima partita del campionato argentino di calcio femminile. È un grandissimo stimolo anche per voi?

"Nel mondo ci stiamo stimolando a vicenda. Se ce la stiamo facendo noi, che siamo comunque partiti in ritardo rispetto al campionato tedesco o americano, anche nel resto del mondo possono farcela".

Mister Ganz ti fa giocare con Giacinti, come vi trovate insieme?

"Hai detto proprio la parola insieme e questo secondo me sta facendo la differenza. Contro la Roma è andata alla grande però non era scontato perché la prima non è mai facile. Portare a casa 3 punti è stato fondamentale, vincere aiuta a vincere. Non eravamo partite benissimo sabato, poi il Milan è venuto fuori e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io personalmente sono felicissima".

Raccontaci la tua esultanza.

"Faccio il segno del sole con le dita, sono un po' ossessionata dal sole perché penso che dia qualcosa di positivo alle persone. Pensa solo ai colori dell'alba e del tramonto, danno qualcosa in più alle persone. Sono un po' meteoropatica, il mood della mia vita è quello di puntare sempre in alto e seguire sempre il sole. Ce l'ho anche tatuato, è un simbolo positivo".

L'anno scorso con la Florentia hai segnato al Milan, interrompendo la loro corso allo scudetto. Le tue nuove compagne ti hanno riservato qualche trattamento particolare?

"Diciamo che in ritiro non sono potuta rientrare in stanza (ride, ndr.)".