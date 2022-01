Milan-Juventus, il giudizio di Moggi sulla prestazione dei rossoneri

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Luciano Moggi ha parlato della recente sfida tra Milan e Juve: “Mi aspettavo che potesse vincere la Juventus. Le prestazioni del Milan in Coppa Italia con il Genoa e quella contro lo Spezia potevano far intendere un disagio. Invece il Milan ha dimostrato il contrario: con la Juventus ha messo in evidenza una partita agonisticamente combattuta. Non è stata una bella partita ma dai contenuti agonistici”.