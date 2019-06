Milan Under 15, Anane a MTV: "Felice per il gol-vittoria, lo dedico a mia madre"

Dopo la vittoria contro il Genoa nella semifinale scudetto, Milan TV ha intervistato il giocatore del Milan Under 15, Anane, autore del gol che ha regalato la finale ai giovani rossoneri. Ecco le sue parole: "Segnare il gol-vittoria è stata una grande emozione. Sono molto felice. Nell'intervallo il mister ci ha caricato e ci ha detto di allargare il gioco perchè lì c'era spazio. Siamo partiti determinati e abbiamo rimontato. Per me giocare nel Milan è molto importante, do sempre l'anima. Dedico il gol a mia madre che si trova in Costa d'Avorio. Credo che lei sia fiera di me".