Milan Under 15, il tecnico Polistina a MTV: "Grande emozione, ora in finale dobbiamo dare tutto quello che abbiamo"

Gianluca Polistina, tecnico del Milan Under 15, ha parlato così a Milan TV dopo aver battuto il Genoa e aver raggiunto la finale Scudetto: "Indossare la maglia del Milan è un orgoglio e i ragazzi hanno dimostrato il valore del Milan, l'anima, il cuore e la storia. E' stato emozionante. Nel primo tempo eravamo un po' contratti. Non era facile ribaltare il match, i ragazzi sono stati molto bravi. Il grande lavoro che abbiamo fatto sta dando i suoi frutti. Ora manca una sola partita in cui dobbiamo dare tutto quello che abbiamo".