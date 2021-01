Milanovic (personal trainer Mandzukic): "Ecco come si allenato Mario negli ultimi mesi"

Luka Milanovic, preparatore atletico della Nazionale croata, professore associato di kinesiologia all’Università di Zagabria e soprattutto personal trainer di Mario Mandzukic, ha raccontato a Tuttosport come il croato si è allenato negli ultimi mesi: "Ci siamo trovati tutti i giorni per implementare forza e resistenza con esercizi personalizzati e un programma apposito creato per lui. Ma abbiamo anche lavorato sul campo. È stato facile, grazie alla sua risolutezza tutto è risultato più semplice. Parliamo di un attaccante che vuole competere al top. Aiutare la sua squadra a vincere le partite. E non ho dubbi che farà di tutto per ottenere il suo obiettivo. Che tipo di allenamenti abbiamo svolto in questi mesi? Ci siamo concentrati su diversi segmenti della condizione fisica. Composizione corporea, forza, velocità, agilità e resistenza".