Minotti: "I meriti di Ibrahimovic si sono visti ma questa trattativa è durata troppo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Minotti ha parlato della trattativa del Milan per il rinnovo di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Io credo che si stia sforando il limite. La società si era data una linea e quindi non bisogna andare oltre. I meriti di Ibrahimovic li abbiamo visti, è il simbolo di questa squadra e ha un rapporto perfetto con la squadra e con Pioli ma tirarla per le lunghe credo non sia giusto."