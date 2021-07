Minotti: "Tonali ha tutte le qualità per giocare nel Milan"

Lorenzo Minotti, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport su Tonali: "È un giocatore che mi piace molto. Ha pagato un po' lo scotto del passaggio ad una società importante e, con Kessie e Bennacer titolari, ha faticato un po' ad entrare nei meccanismi. Io credo che sia un giocatore che ha tutte le qualità per stare nel Milan e far vedere tutte le sue potenzialità".