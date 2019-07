MN - A. Marques su Duarte: "10 milioni cifra giusta"

Andresinho Marques, esperto di calcio brasiliano, ha commentato in esclusiva ai microfoni di Milan News l'affare Duarte e riguardo all'investimento richiesto dal Milan, ha detto: “Diciamo che con il mercato attuale che c’è in Brasile, direi che 10 milioni più o meno sono una cifra giusta, è un buon rischio perché non sono i 30 o 40 che sono richiesti per i giocatori importanti che escono dal Brasile. Il Flamengo poi, al momento, è la squadra più ricca del Brasile e non ha bisogno dei soldi. Detiene metà del cartellino di Duarte, quindi guadagnerà più o meno 5 milioni. Il Milan fa bene a provare questo ragazzo. Lo staff del Milan avrà visto le partite di questo giocatore, che ha giocato tanto, è stato capitano della Primavera. Ha giocato tanto ma ora al Flamengo è arrivato un giocatore importante in difesa e lui è stato scelto per essere ceduto”.