MN - A. Moggi: "Milan bravo a sostituire Higuain"

Raggiunto da MilanNews.it a margine dell'evento Evento United for Genova, organizzato in quel di Milano, Alessandro Moggi ha commentato le mosse del Milan sul mercato invernale: "Il Milan ha fatto la parte del padrone, nessuno si aspettava la partenza di Higuain, ma per ora sembra che siano stati bravissimi a sostituirlo con un giocatore di grande prospettiva. Le altre squadre di vertice non si sono mosse tantissimo: è il segnale che non c'era bisogno di ricostruire, ma di ritoccare".