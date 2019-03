MN - Ag. Paquetà: "Sa adattarsi ad ogni ruolo. Le cose stanno andando per il verso giusto e siamo felici di questo"

In molti vorrebbero vedere Lucas Paquetà più vicino alla porta. Ecco il pensiero del suo agente, Eduardo Uram, ai microfoni di Milannews.it: "Penso che il suo merito principale sia la capacità di adattarsi facilmente a qualsiasi posizione, e ovviamente giocando più avanti si adatterebbe alla scelta tattica di mister Gattuso. Ma come sempre è l’allenatore che sa meglio di chiunque altro dove schierarlo, sia per il suo bene che per quello del Milan. Le cose stanno andando per il verso giusto e siamo felici di questo”.