Ai microfoni di MilanNews.it, il rappresentante di Tommaso Pobega, il manager Patrick Bastianelli, ha esaltato il suo assistito, il quale si sta mettendo in bella mostra in B con la maglia del Pordenone: "Credo che Pobega abbia le qualità fisiche, tecniche, caratteriali e morali per giocare in futuro in una grande squadra. Il Milan è molto attento e sta seguendo con grande attenzione la sua crescita".