MN - Albertini "Ritorno al Milan? Non dipende da me. Da anni continuo un percorso con la FIGC"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it per commentare il suo libro “Ti racconto i campioni del Milan”, Demetrio Albertini ha parlato del perchè non sia mai tornato al Milan. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE)

Perché Albertini non torna al Milan?

"Non c'è mai stato un contatto, una situazione. Il Milan è la mia famiglia, rimanere la mia casa anche vista da tifoso. Non dipende da me. A livello pour parler con i tifosi questa domanda esce, ma continuo da anni un percorso con la Federazione, sono impegnato su altri fronti. Ho sempre voluto fare il dirigente ed oggi faccio il dirigente".