MN - Albertosi: "Mandzukic riserva di lusso, può tornare in forma in due/tre gare"

Enrico Albertosi, intervistato da MilanNews.it (qui l'intervista completa), ha parlato di Mandzukic e Pavoletti, nomi accostati ai rossoneri per completare l'attacco: "Mandzukic può fare come Ibrahimovic: due-tre partite e torna in forma. Il campionato è lungo e c’è anche la Coppa. Credo che sarebbe un acquisto azzeccato, anche perché può sostituire sia Ibra che Leao. Sarebbe una riserva di lusso. È un giocatore che può coprire diversi ruoli in attacco. E poi è uno che rientra molto e aiuta anche alla difesa. Secondo me, se il Milan lo prende fa un buon affare".

L’alternativa a Mandzukic potrebbe essere Pavoletti.

"Pavoletti, prima di infortunarsi, era un uomo insostituibile per il Cagliari, ma dopo l’infortunio non è ancora riuscito a trovare la condizione giusta. Ha giocato, ma non è più il Pavoletti di una volta. Venire a giocare in una squadra come i Milan mi dà un po’ di pensiero".