MN - Amelia: "Il Milan, in caso di partenza di Donnarumma, dovrebbe puntare su Meret"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato del possibile sostituto di Donnarumma in caso di partenza del numero 99 rossonero. Questa la domanda e la risposta:

In caso di addio di Donnarumma in estate, su chi dovrebbe puntare il Milan?

"Meret mi piace molto, se dovesse andare via Gigio lui potrebbe essere un'opzione interessante. E' l'ipotesi che mi convince di più rispetto agli altri nomi che stanno circolando in queste settimane. E' un ragazzo molto equilibrato e in grado di assorbire le pressioni di un grande club".