MN - Amelia: "Se il Milan ragionerà con sentimento allora Gigio potrebbe rinnovare"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato della situazione Donnarumma. Questa la domanda e la risposta:

Secondo lei come andrà a finire la vicenda sul rinnovo di Donnarumma?

"Innanzitutto c'è da capire come sarà il mercato dopo l'emergenza coronavirus. Io credo che ci saranno ancora delle trattative per il rinnovo di Gigio, ma se la società ragionerà senza sentimento e vedrà Donnarumma solo come un giocatore con cui fare cassa allora non prolungherà e andrà via. Se invece il club ragionerà con sentimento e con la volontà di far diventare Gigio un simbolo e un'icona del Milan, allora potrebbe rinnovare, anche perchè lui non ha mai nascosto di voler restare in rossonero".