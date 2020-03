MN - Antinelli sullo scontro Gazidis-Boban: "O si ristabiliscono regole di convivenza o si prendano strade diverse"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Alessandro Antinelli, inviato di Rai Sport, ha parlato dello scontro tra Boban e Maldini. Questa la domanda e la risposta:

In una giornata ricca di colpi di scena è uscita un’intervista molto forte di Boban alla Gazzetta dello sport. Tanti i dissapori e tante le bordate del dirigente croato all’attuale proprietà. Cosa ne pensa della polveriera in casa rossonera?

“Credo che la linea tecnica della squadra la debbano dettare Boban e Maldini. Se i ruoli sono chiari e c’è un invasione di campo ci possono essere grandissimi problemi per un club come il Milan in questa fase. Le esternazioni di Boban, un uomo diretto, sono comprensibili perchè ha voluto mandare un messaggio ad Elliott dove o si ristabiliscono regole di ingaggio e convivenza oppure bisogna prendere strade diverse."

In un eventuale e probabile dentro o fuori, che cosa conviene al Milan: andare avanti con il duo Boban e Maldini o con Gazidis?

“Bisogna capire chi è l’uomo forte di Elliott, quanto Gazidis abbia le mani libere per trattare e quanto la storia del Milan, il marchio Milan e il peso della maglia incida poi nell’investitura di Boban e Maldini. Se i due ex giocatori hanno le responsabilità dell’area tecnica, hanno il diritto di trattare il futuro allenatore del Milan se non dovesse essere Pioli."