MN - B. Longhi su Ibra: "Non pensavo potesse risolvere tutti i problemi del Milan"

In merito al rendimento di Zlatan Ibrahimovic, Bruno Longhi, celebre giornalista sportivo, ha dichiarato a Milannews.it: "Se mi ha sorpreso il rendimento di Ibra? Tantissimo. Più che adesso, mi ha sorpreso soprattutto quando è arrivato a gennaio, sembrava quasi un album dei ricordi visto che in passato aveva fatto bene al Milan, ma arrivava da un campionato come quello americano che in molti definiscono non allenante. In campo, invece, nonostante l'età, Ibra si è dimostrato un autentico dominatore. I miei dubbi inizialmente derivavano proprio dal fatto che arrivava da un campionato non di primo livello come quello americano. Mi aspettavo quindi un giocatore in grado di risolvere qualche problema del Milan e invece lui li ha risolti tutti".