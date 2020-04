MN - Baiocchini: "Milik per il dopo-Ibra? Troppo presto per parlarne. Il Napoli non vuole cederlo"

In caso di addio di Ibrahimovic, il suo sostituo al Milan potrebbe essere Milik del Napoli. Su questa possibilità, Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha spiegato a Milannews.it: "Penso che sia tutto un po’ troppo avanti. C’è prima il fatto che Ibra debba lasciare il club, poi il fatto che al Milan piaccia Milik e infine il fatto che il Napoli voglia cedere Milik. E De Laurentiis, che in questa stagione ha puntato molto su di lui, non mi sembra di questa opinione. È un attaccante molto forte e al Milan potrebbe anche fare bene, ma in questo momento non vedo questa prospettiva".