MN - Baiocchini sul Milan: "Ok i giovani, ma per tornare in Champions serve anche qualche profilo di grande livello"

In merito al Milan del futuro, Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha dichiarato a Milannews.it: "Togliendo determinati giocatori (come Ibra, Biglia e Bonaventura) chiaramente l’età media si abbassa. Ma io ricordo un’intervista di Boban a inizio stagione in cui diceva che i giovani vanno bene, ma che bisogna affiancare loro alcuni calciatori esperti che rendono la squadra più matura. Anche per superare i momenti di difficoltà. Giusto andare avanti con la linea verde - i giovani arrivati l’anno scorso avranno un anno di esperienza in più - ma continuando a puntare su giocatori di 20 o 21 anni il processo di risalita diventa complicato. Per tornare in Champions serve anche qualche profilo di grande livello".