MN - Baresi: "Juve? Erano solo voci. Il Milan non ha mai voluto vendermi e io non ho mai pensato di andare via"

Franco Baresi, ai microfoni di Milannews.it, ha commentato così il suo no alla Juventus nel 1982: "Erano solo voci, a me personalmente non è mai arrivata la richiesta di cambiare e penso che il Milan non abbia mai voluto vendermi. Sono cresciuto in questo club e non ho avuto nemmeno il pensiero, quell’anno mi fecero capitano, non so se ero pronto ma ho imparato strada facendo. La mia scelta è stata ricambiata, diventare capitano è stato un onore e uno stimolo enorme".