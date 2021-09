MN - Bergonzi su Cakir: "Doveva avere l'intelligenza di prendere la decisione corretta: chiunque a casa la sapeva!"

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e internazionale, si è così espresso in esclusiva [CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale] a MilanNews.it su Cakir: "Sicuramente un po' di arroganza ci può stare, perché in fondo tutti gli arbitri sono un po' arroganti... Ma non è la risposta esatta, secondo me: ogni arbitro va in campo per cercare di commettere meno errori possibili. L'arbitro più bravo è quello che sbaglia di meno e, in questo caso, in un momento della partita così delicato, hai l'opportunità di prendere la decisione giusta grazie al VAR e l'arroganza deve sparire! Cakir doveva avere non tanto l'umiltà, ma l'intelligenza e il senso di responsabilità di prendere la decisione corretta: chiunque fra di noi a casa la sapeva! Rosetti dovrà far capire a Cakir che l'atteggiamento in campo non è quello corretto e che, per dirigere a questi livelli, c'è bisogno di un comportamento diverso".