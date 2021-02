MN - Bertolucci sui singoli: "Calabria il giocatore che mi ha stupito di più"

Raggiunto in esclusiva dai microfoni di MilanNews.it, il tennista e tifoso rossonero Paolo Bertolucci si è soffermato anche sulla crescita dei singoli della compagine rossonera e sul giocatore che lo ha stupito maggiormente.. Ecco le sue parole in merito: "Mi viene in mente Calabria perchè, sinceramente, ero uno di quelli che pensava che non fosse da Milan. E' un giocatore che ha fatto una crescita incredibile. Non solo lui però. Anche Kessiè è cresciuto tantissimo ed è diventato una guida a centrocampo. Recentemente mi sono piaciuti tanto Kalulu e Tomori, giocatori che in pochi conoscevano e che hanno dimostrato tanto in poco tempo. La squadra è forte e si impegna. L'unico giocatore che non mi ha convinto pienamente è Castillejo che in due anni non mi ha mai dato l'impressione di crescere come gli altri giocatori che ho citato".