MN - Bisantis: "Juric dice che il Torino ha dominato il Milan? La vedo diversamente"

Giuseppe Bisantis, radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' di Radio Rai del match tra Milan e Torino, si è così espresso in un'intervista esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sull'impostazione tattica del Milan contro i granata: "Pioli temeva la gara proprio per l'aggressività del Torino, è una squadra che non ti fa giocare bene; rischiare, dunque, di fare una partita dal Milan, cioè con intensità e qualità alte, poteva essere anche controproducente. Poi il match si è messo bene per i rossoneri, con il goal arrivato subito su un corner preparato e studiato, contenendo il vantaggio se non per qualche iniziativa di Leao; ha avuto la partita che voleva, consapevole che il Torino, pur avendo il possesso palla, davanti sarebbe stato leggerino. Juric ha parlato di dominio e di tantissime occasioni di goal, ma abbiamo avuto una disparità di vedute. Ricordo il tiro di Sanabria con la parata di Tatarusanu e la traversa di Praet su deviazione di Tomori più una mischia nel finale".