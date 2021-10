MN - Bisantis: "Tomori è uno dei migliori difensori, con Kjaer si completano"

Giuseppe Bisantis, radiocronista per 'Tutto il calcio minuto per minuto' di Radio Rai del match tra Milan e Torino, si è così espresso in un'intervista esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Tomori: "Tomori è un giocatore affermato: fisicamente e come senso della posizione è uno dei difensori migliori; con Kjaer si completa: il danese mette esperienza e tecnica. I due hanno protetto bene Tatarusanu. Molto bene anche Calabria: sta facendo un campionato strepitoso; anche contro il Torino grande dedizione e corsa: è un giocatore recuperato al 100%".