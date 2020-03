MN - Bocci: "Pioli è una persona saggia e che conosce l'ambiente, ha chances di restare"

Intervenuta ai microfoni di Milannews.it Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato di Pioli. Questa la domanda e la risposta:

Stefano Pioli ha delle chances di essere confermato?

"Penso che ne abbia, penso anche che per il Milan trovare un allenatore in questo momento non sia facile. Già riprogrammare sarebbe stato difficile in una situazione normale, questa è una situazione eccezionale per tutti e lo è ancora più per il Milan visto il divorzio con Boban. Se Pioli avrà voglia di continuare il lavoro e lo finirà bene, credo abbia assolutamente delle chances per restare. Prendendo una via nuova si rischia di non trovare la persona giusta. Pioli avrebbe il vantaggio di conoscere già l'ambiente. Si è dimostrato una persona molto saggia. Non credo ci si debba aspettare grandissimi campagne acquisti per i prossimi anni, certamente non per il prossimo e questo mi sembra molto evidente".